Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.52 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.44 USD (255 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (2.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
4.32
Attività di trading:
93.84%
Massimo carico di deposito:
7.98%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.35% (1.01 USD)
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
EURUSDp
2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
EURUSDp
2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
EURUSDp
255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.52 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hebel 1:500
Haltezeit 2- 12 Stunden
Indikator Eröffnung
