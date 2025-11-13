- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
37.59 USD (1 281 pips)
Perdita lorda:
-6.04 USD
Vincite massime consecutive:
25 (37.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.59 USD (25)
Indice di Sharpe:
3.57
Attività di trading:
97.17%
Massimo carico di deposito:
11.75%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
19.48
Long Trade:
15 (60.00%)
Short Trade:
10 (40.00%)
Fattore di profitto:
6.22
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.62 USD
Massimale:
1.62 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.27% (122.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|3
|EURCAD
|3
|NZDJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|4
|USDCHF
|7
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|6
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|4
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|154
|USDCHF
|152
|EURCAD
|151
|NZDJPY
|156
|USDJPY
|156
|EURUSD
|153
|CHFJPY
|151
|CADJPY
|159
|USDCAD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +37.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.32 × 149
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 711
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.50 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.14 × 7
|
Darwinex-Live
|4.58 × 359
|
XM.COM-MT5
|4.58 × 209
|
RoboForex-ECN
|4.69 × 520
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.73 × 56
|
VantageInternational-Live 4
|7.00 × 4
|
Valutrades-Live
|7.75 × 4
|
Tradestone-Real
|8.57 × 933
|
VolansTrade-Server
|11.97 × 101
