SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Sniper M30
Joao Victor De Gois Santos

Gold Sniper M30

Joao Victor De Gois Santos
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 480 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
MEXAtlantic-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.29 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.29 USD (28 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.29 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
0.29 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.86% (48.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.. 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.. 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.. -28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 11:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 11:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Sniper M30
480USD al mese
-0%
0
0
USD
1K
USD
0
100%
1
0%
100%
0.00
-0.29
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.