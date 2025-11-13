- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|6
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|34
|EURCAD
|-4
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|-12
|AUDNZD
|-8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.9K
|EURUSD
|3.3K
|EURCAD
|-587
|EURAUD
|3.6K
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real9
|12.63 × 8
💎 Denis Boschian | Trading Diversificato. Rischio Gestito.
Benvenuto su Denis Boschian, il tuo segnale MQL5 per una crescita costante su più mercati finanziari.
Ci concentriamo su un trading disciplinato, dando priorità alla protezione del capitale sopra ogni altra cosa. Il nostro approccio sfrutta la diversificazione per minimizzare l'esposizione al rischio derivante da una singola asset class o condizione di mercato.
-
Asset Negoziate: Forex principali, Indici, Materie Prime (Oro/Petrolio), ed eventualmente Criptovalute.
-
Controllo del Rischio: Stop Loss (SL) rigoroso su ogni operazione.
-
Obiettivo: Crescita costante del portafoglio nel lungo periodo.
-
Drawdown Max Obiettivo: Sotto il 20%
Abbonati ora per un'esperienza di trading veramente diversificata e attenta al rischio.
