Denis Boschian

Denis Boschian

Denis Boschian
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
22 (88.00%)
Loss Trade:
3 (12.00%)
Best Trade:
25.18 EUR
Worst Trade:
-15.37 EUR
Profitto lordo:
123.99 EUR (16 221 pips)
Perdita lorda:
-35.99 EUR (6 322 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (81.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
81.02 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
1 (4.00%)
Short Trade:
24 (96.00%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
3.52 EUR
Profitto medio:
5.64 EUR
Perdita media:
-12.00 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-15.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-15.37 EUR (1)
Crescita mensile:
55.99%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
15.37 EUR (11.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
7.60% (14.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 9
EURUSD 6
EURCAD 4
EURAUD 3
CHFJPY 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 68
EURUSD 34
EURCAD -4
EURAUD 23
CHFJPY -12
AUDNZD -8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6.9K
EURUSD 3.3K
EURCAD -587
EURAUD 3.6K
CHFJPY -1.9K
AUDNZD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.18 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +81.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
💎 Denis Boschian | Trading Diversificato. Rischio Gestito.

Benvenuto su Denis Boschian, il tuo segnale MQL5 per una crescita costante su più mercati finanziari.

Ci concentriamo su un trading disciplinato, dando priorità alla protezione del capitale sopra ogni altra cosa. Il nostro approccio sfrutta la diversificazione per minimizzare l'esposizione al rischio derivante da una singola asset class o condizione di mercato.

  • Asset Negoziate: Forex principali, Indici, Materie Prime (Oro/Petrolio), ed eventualmente Criptovalute.

  • Controllo del Rischio: Stop Loss (SL) rigoroso su ogni operazione.

  • Obiettivo: Crescita costante del portafoglio nel lungo periodo.

  • Drawdown Max Obiettivo: Sotto il 20%

Abbonati ora per un'esperienza di trading veramente diversificata e attenta al rischio.


Non ci sono recensioni
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
