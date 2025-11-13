SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XNineTrading
Michael John Malkinson

XNineTrading

Michael John Malkinson
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
16.22 USD
Worst Trade:
-29.95 USD
Profitto lordo:
75.90 USD (6 668 pips)
Perdita lorda:
-31.63 USD (2 993 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (72.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.36 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
93.42%
Massimo carico di deposito:
3.76%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
13 (76.47%)
Short Trade:
4 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-31.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.95 USD (1)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
30.58 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (29.97 USD)
Per equità:
1.37% (42.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
EURJPY 3
USDCAD 2
AUDCAD 1
GBPAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24
EURJPY 1
USDCAD 2
AUDCAD 3
GBPAUD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.4K
EURJPY 217
USDCAD 123
AUDCAD 131
GBPAUD 780
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.22 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.36 USD
Massima perdita consecutiva: -29.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.71 × 5085
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.29 × 346
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 60
GOMarketsMU-Live
3.79 × 29
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
Darwinex-Live
3.94 × 210
XM.COM-MT5
4.39 × 140
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Tradestone-Real
5.13 × 126
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
TASS-Live
5.40 × 10
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
74 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading over 30 currency pairs for full diversification.

Highly tuned EA's through 1000s of hours of optimisation.

The profits speak for themselves.

Any questions about copying, feel free to message me.


Please note - I will NOT share the names of which EA's are being run in the signal.

Non ci sono recensioni
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 11:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XNineTrading
50USD al mese
2%
0
0
USD
3K
USD
1
94%
17
94%
93%
2.39
2.60
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.