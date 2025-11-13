SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Twinwest Prime
Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Twinwest Prime

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 70%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
31.95 USD
Worst Trade:
-4.32 USD
Profitto lordo:
153.38 USD (14 131 pips)
Perdita lorda:
-14.39 USD (1 404 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (96.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.28 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
20.81
Long Trade:
39 (82.98%)
Short Trade:
8 (17.02%)
Fattore di profitto:
10.66
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.68 USD (2)
Crescita mensile:
69.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.68 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (6.68 USD)
Per equità:
0.04% (0.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.95 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +96.28 USD
Massima perdita consecutiva: -6.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!

Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00


📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0

Non ci sono recensioni
2025.11.13 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
