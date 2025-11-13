- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
31.95 USD
Worst Trade:
-4.32 USD
Profitto lordo:
153.38 USD (14 131 pips)
Perdita lorda:
-14.39 USD (1 404 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (96.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.28 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
20.81
Long Trade:
39 (82.98%)
Short Trade:
8 (17.02%)
Fattore di profitto:
10.66
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.68 USD (2)
Crescita mensile:
69.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.68 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (6.68 USD)
Per equità:
0.04% (0.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.95 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +96.28 USD
Massima perdita consecutiva: -6.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!
Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.
✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent
✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH
✅ Leverage: 1:500
✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00
📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0
