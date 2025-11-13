- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
76 (87.35%)
Loss Trade:
11 (12.64%)
Best Trade:
11.41 USD
Worst Trade:
-4.29 USD
Profitto lordo:
200.82 USD (20 381 pips)
Perdita lorda:
-21.57 USD (2 026 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (45.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.70 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
2.92%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
41.78
Long Trade:
67 (77.01%)
Short Trade:
20 (22.99%)
Fattore di profitto:
9.31
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
-1.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.29 USD (1)
Crescita mensile:
17.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.29 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (4.29 USD)
Per equità:
0.09% (1.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.41 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
