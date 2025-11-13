SegnaliSezioni
Trong Thuc Tran

VLCXAUUSD

Trong Thuc Tran
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
239 (74.45%)
Loss Trade:
82 (25.55%)
Best Trade:
293.27 USD
Worst Trade:
-109.92 USD
Profitto lordo:
2 773.13 USD (1 135 160 pips)
Perdita lorda:
-1 263.61 USD (764 333 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (46.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
218 (67.91%)
Short Trade:
103 (32.09%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-15.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-27.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.47 USD (3)
Crescita mensile:
79.40%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.45 USD
Massimale:
257.47 USD (13.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 371K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.27 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.57 USD
Massima perdita consecutiva: -27.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
📈 My trading strategy prioritizes safety, risk management, and discipline. I typically apply EMA, Ichimoku, and Price Action to identify trends, combined with an AI bot system that supports automated entries. 🎯 My goal is to maintain a stable monthly return of 10–30% with low risk while sharing knowledge to help the investment community grow sustainably
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
