- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
239 (74.45%)
Loss Trade:
82 (25.55%)
Best Trade:
293.27 USD
Worst Trade:
-109.92 USD
Profitto lordo:
2 773.13 USD (1 135 160 pips)
Perdita lorda:
-1 263.61 USD (764 333 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (46.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
218 (67.91%)
Short Trade:
103 (32.09%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-15.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-27.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.47 USD (3)
Crescita mensile:
79.40%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.45 USD
Massimale:
257.47 USD (13.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|371K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.27 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.57 USD
Massima perdita consecutiva: -27.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
📈 My trading strategy prioritizes safety, risk management, and discipline. I typically apply EMA, Ichimoku, and Price Action to identify trends, combined with an AI bot system that supports automated entries. 🎯 My goal is to maintain a stable monthly return of 10–30% with low risk while sharing knowledge to help the investment community grow sustainably
Non ci sono recensioni