- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
111 (77.08%)
Loss Trade:
33 (22.92%)
Best Trade:
440.52 USD
Worst Trade:
-315.24 USD
Profitto lordo:
3 596.71 USD (175 068 pips)
Perdita lorda:
-1 188.13 USD (67 883 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (92.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 984.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
99.14%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
6.37
Long Trade:
62 (43.06%)
Short Trade:
82 (56.94%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
16.73 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-36.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-252.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.24 USD (1)
Crescita mensile:
36.24%
Previsione annuale:
439.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.04 USD
Massimale:
377.82 USD (11.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.95% (277.91 USD)
Per equità:
0.44% (11.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|15
|archived
|12
|USDJPY
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPCAD
|5
|EURCAD
|5
|CADJPY
|4
|NZDCAD
|4
|EURJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDNZD
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-124
|EURUSD
|4
|archived
|1.2K
|USDJPY
|29
|EURAUD
|-110
|AUDCHF
|12
|AUDUSD
|28
|AUDJPY
|23
|GBPCAD
|13
|EURCAD
|26
|CADJPY
|18
|NZDCAD
|12
|EURJPY
|18
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|7
|GBPCHF
|36
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|3
|GBPAUD
|-4
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|22
|GBPNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.9K
|archived
|0
|USDJPY
|3.1K
|EURAUD
|-20K
|AUDCHF
|308
|AUDUSD
|2.8K
|AUDJPY
|2.4K
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|2.4K
|CADJPY
|1.8K
|NZDCAD
|1.2K
|EURJPY
|2.2K
|AUDCAD
|162
|USDCAD
|943
|GBPCHF
|1K
|AUDNZD
|192
|GBPJPY
|657
|CHFJPY
|192
|GBPAUD
|-438
|EURCHF
|85
|NZDUSD
|216
|GBPNZD
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +440.52 USD
Worst Trade: -315 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.97 USD
Massima perdita consecutiva: -252.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 4
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.24 × 104
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.29 × 85
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live32
125 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
607%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
217
0%
144
77%
99%
3.02
16.73
USD
USD
32%
1:500