Moh Choirul Anam

Turtle Traders99

Moh Choirul Anam
0 recensioni
Affidabilità
217 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 607%
FBS-Real-12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
111 (77.08%)
Loss Trade:
33 (22.92%)
Best Trade:
440.52 USD
Worst Trade:
-315.24 USD
Profitto lordo:
3 596.71 USD (175 068 pips)
Perdita lorda:
-1 188.13 USD (67 883 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (92.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 984.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
99.14%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
6.37
Long Trade:
62 (43.06%)
Short Trade:
82 (56.94%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
16.73 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-36.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-252.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.24 USD (1)
Crescita mensile:
36.24%
Previsione annuale:
439.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.04 USD
Massimale:
377.82 USD (11.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.95% (277.91 USD)
Per equità:
0.44% (11.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
GBPUSD 18
EURUSD 15
archived 12
USDJPY 7
EURAUD 7
AUDCHF 6
AUDUSD 6
AUDJPY 5
GBPCAD 5
EURCAD 5
CADJPY 4
NZDCAD 4
EURJPY 4
AUDCAD 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
AUDNZD 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
GBPUSD -124
EURUSD 4
archived 1.2K
USDJPY 29
EURAUD -110
AUDCHF 12
AUDUSD 28
AUDJPY 23
GBPCAD 13
EURCAD 26
CADJPY 18
NZDCAD 12
EURJPY 18
AUDCAD 1
USDCAD 7
GBPCHF 36
AUDNZD 1
GBPJPY 6
CHFJPY 3
GBPAUD -4
EURCHF 1
NZDUSD 22
GBPNZD 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 101K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
archived 0
USDJPY 3.1K
EURAUD -20K
AUDCHF 308
AUDUSD 2.8K
AUDJPY 2.4K
GBPCAD 7
EURCAD 2.4K
CADJPY 1.8K
NZDCAD 1.2K
EURJPY 2.2K
AUDCAD 162
USDCAD 943
GBPCHF 1K
AUDNZD 192
GBPJPY 657
CHFJPY 192
GBPAUD -438
EURCHF 85
NZDUSD 216
GBPNZD 110
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +440.52 USD
Worst Trade: -315 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.97 USD
Massima perdita consecutiva: -252.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 3
FBS-Real-9
0.00 × 6
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.08 × 25
Coinexx-Demo
0.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.24 × 104
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.29 × 85
TitanFX-03
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 750
125 più
Setiap hari adalah pelajaran, setiap langkah adalah pengalaman.
Kami yakin bahwa dengan pengalaman tim kami di bidang investasi, jaringan yang kuat, dan strategi yang terukur, investasi Anda akan tumbuh seiring perkembangan bisnis kami. Kami siap bekerja keras dan bergerak cepat untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan — kami siap berkolaborasi.
+6289661382911

Non ci sono recensioni
2025.11.13 10:21
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 3.3% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
80% of trades performed within 26 days. This comprises 1.72% of days out of the 1515 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.