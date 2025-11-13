- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
25 (69.44%)
Loss Trade:
11 (30.56%)
Best Trade:
255.17 USD
Worst Trade:
-59.90 USD
Profitto lordo:
521.30 USD (119 566 pips)
Perdita lorda:
-240.86 USD (140 224 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.19%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
7.79 USD
Profitto medio:
20.85 USD
Perdita media:
-21.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-135.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.23 USD (3)
Crescita mensile:
18.70%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.24 USD
Massimale:
135.23 USD (8.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.09% (135.23 USD)
Per equità:
0.06% (1.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|280
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +255.17 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37.17 USD
Massima perdita consecutiva: -135.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
This signals will give back from 20 - 25% permonth
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
86%
36
69%
100%
2.16
7.79
USD
USD
8%
1:200