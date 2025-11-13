- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
1 704
Profit Trade:
953 (55.92%)
Loss Trade:
751 (44.07%)
Best Trade:
585.00 USD
Worst Trade:
-710.52 USD
Profitto lordo:
65 654.08 USD (705 603 pips)
Perdita lorda:
-41 224.20 USD (426 839 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 429.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 544.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
86.97%
Massimo carico di deposito:
25.32%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
224
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
8.67
Long Trade:
858 (50.35%)
Short Trade:
846 (49.65%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
14.34 USD
Profitto medio:
68.89 USD
Perdita media:
-54.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-294.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-724.25 USD (6)
Crescita mensile:
7 350.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.24 USD
Massimale:
2 818.50 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.67% (2 818.50 USD)
Per equità:
4.12% (243.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ5Z
|622
|DAX5Z
|585
|DJ5Z
|497
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ5Z
|5.5K
|DAX5Z
|18K
|DJ5Z
|984
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ5Z
|245K
|DAX5Z
|32K
|DJ5Z
|1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMBrokers-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Based on a private trading sytem
