Trade:
425
Profit Trade:
248 (58.35%)
Loss Trade:
177 (41.65%)
Best Trade:
350.14 USD
Worst Trade:
-955.22 USD
Profitto lordo:
2 050.75 USD (1 732 973 pips)
Perdita lorda:
-4 795.61 USD (90 488 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (14.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
360.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
97.67%
Massimo carico di deposito:
6.76%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
419
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
184 (43.29%)
Short Trade:
241 (56.71%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-6.46 USD
Profitto medio:
8.27 USD
Perdita media:
-27.09 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 531.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 531.85 USD (12)
Crescita mensile:
-2.74%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 350.49 USD
Massimale:
3 549.42 USD (3.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.54% (3 549.66 USD)
Per equità:
0.02% (18.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +350.14 USD
Worst Trade: -955 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +14.28 USD
Massima perdita consecutiva: -3 531.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
DuythanhS2 is a gold trading bot Scaling 24/24 even when there is news. Tested for the last 3 years. Minimum 30k
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
1
97%
425
58%
98%
0.42
-6.46
USD
USD
4%
1:30