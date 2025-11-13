SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD High Risk
Bong Hendra

EURUSD High Risk

Bong Hendra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
4.78 USD
Worst Trade:
-3.82 USD
Profitto lordo:
11.42 USD (455 pips)
Perdita lorda:
-7.62 USD (384 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.02 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-3.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.82 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.82 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (3.80 USD)
Per equità:
2.24% (11.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.78 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.02 USD
Massima perdita consecutiva: -3.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
137 più
high risk (advice = for no copy)
Non ci sono recensioni
2025.11.14 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 00:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 10:21
Share of trading days is too low
2025.11.13 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 08:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.