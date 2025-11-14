SegnaliSezioni
Tamas Molnar

Amigo Pip killer

Tamas Molnar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
85 (59.44%)
Loss Trade:
58 (40.56%)
Best Trade:
263.10 EUR
Worst Trade:
-95.71 EUR
Profitto lordo:
1 514.29 EUR (21 413 pips)
Perdita lorda:
-1 446.39 EUR (21 027 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (107.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
531.26 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
45.91%
Massimo carico di deposito:
190.95%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
95 (66.43%)
Short Trade:
48 (33.57%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
17.82 EUR
Perdita media:
-24.94 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-64.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-337.81 EUR (5)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
301.41 EUR
Massimale:
809.73 EUR (133.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (809.73 EUR)
Per equità:
46.95% (103.65 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 77
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 386
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +263.10 EUR
Worst Trade: -96 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +107.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -64.41 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
4.59 × 1452
27 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 10:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 09:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 08:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 08:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 08:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.