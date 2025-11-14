- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
85 (59.44%)
Loss Trade:
58 (40.56%)
Best Trade:
263.10 EUR
Worst Trade:
-95.71 EUR
Profitto lordo:
1 514.29 EUR (21 413 pips)
Perdita lorda:
-1 446.39 EUR (21 027 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (107.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
531.26 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
45.91%
Massimo carico di deposito:
190.95%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
95 (66.43%)
Short Trade:
48 (33.57%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
17.82 EUR
Perdita media:
-24.94 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-64.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-337.81 EUR (5)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
301.41 EUR
Massimale:
809.73 EUR (133.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (809.73 EUR)
Per equità:
46.95% (103.65 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|77
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|386
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +263.10 EUR
Worst Trade: -96 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +107.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -64.41 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|4.59 × 1452
