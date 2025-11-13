- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 273
Profit Trade:
598 (46.97%)
Loss Trade:
675 (53.02%)
Best Trade:
0.54 USD
Worst Trade:
-0.45 USD
Profitto lordo:
55.77 USD (5 604 308 pips)
Perdita lorda:
-54.76 USD (5 460 292 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.86 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
123.03%
Massimo carico di deposito:
0.52%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
1275
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
626 (49.18%)
Short Trade:
647 (50.82%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.08 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.40 USD (13)
Crescita mensile:
1.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.92 USD
Massimale:
4.83 USD (7.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.42% (4.80 USD)
Per equità:
2.45% (1.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Volatility 75 Index
|1273
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Volatility 75 Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Volatility 75 Index
|132K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2.86 USD
Massima perdita consecutiva: -2.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A disciplined and transparent trading system designed for consistent returns with controlled risk. No martingale, no grid — only pure technical setups based on market structure, momentum, and price action confirmation. Ideal for those seeking reliable and low-risk performance.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
99%
1 273
46%
123%
1.01
0.00
USD
USD
8%
1:500