- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
6.50 USD
Worst Trade:
-1.93 USD
Profitto lordo:
27.36 USD (2 731 pips)
Perdita lorda:
-5.16 USD (515 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
5.87
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.78 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.78 USD (3.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.63% (3.78 USD)
Per equità:
0.05% (0.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|11
|XTIUSD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD#
|24
|XTIUSD#
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD#
|2.4K
|XTIUSD#
|-185
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.01 USD
Massima perdita consecutiva: -3.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PRC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
