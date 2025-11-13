SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Erish
Diki Sahbana

Erish

Diki Sahbana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
4.93 USD
Worst Trade:
-5.30 USD
Profitto lordo:
6.24 USD (315 pips)
Perdita lorda:
-15.50 USD (1 525 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
32.42%
Massimo carico di deposito:
102.95%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-1.85 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.45 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.54 USD
Massimale:
10.54 USD (21.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.98% (10.49 USD)
Per equità:
5.04% (2.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.93 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.24 USD
Massima perdita consecutiva: -10.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.73 × 4781
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.32 × 1436
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.32 × 740
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
47 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.13 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 07:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 07:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 07:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Erish
30USD al mese
-19%
0
0
USD
42
USD
1
0%
5
40%
32%
0.40
-1.85
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.