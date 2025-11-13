- Crescita
Trade:
106
Profit Trade:
84 (79.24%)
Loss Trade:
22 (20.75%)
Best Trade:
26.44 USD
Worst Trade:
-7.25 USD
Profitto lordo:
203.61 USD (149 728 pips)
Perdita lorda:
-35.60 USD (29 673 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (34.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
57.14%
Massimo carico di deposito:
17.62%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
12.34
Long Trade:
41 (38.68%)
Short Trade:
65 (61.32%)
Fattore di profitto:
5.72
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.61 USD (3)
Crescita mensile:
86.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.61 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.24% (13.61 USD)
Per equità:
4.27% (12.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|120K
|EURUSD
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.44 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.80 × 106
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|5.25 × 400
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|17.81 × 16
|
Exness-MT5Real6
|22.20 × 326
|
Exness-MT5Real
|27.63 × 112
