- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
49.90 USD
Worst Trade:
-50.59 USD
Profitto lordo:
494.21 USD (49 760 pips)
Perdita lorda:
-192.38 USD (19 088 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (444.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
444.31 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
20.12 USD
Profitto medio:
44.93 USD
Perdita media:
-48.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-97.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.23 USD (2)
Crescita mensile:
30.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.38 USD
Massimale:
97.23 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.68% (97.23 USD)
Per equità:
8.66% (73.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|302
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.90 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +444.31 USD
Massima perdita consecutiva: -97.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Using the Breakout technique.
Open a position with a Pending Order.
