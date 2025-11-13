SegnaliSezioni
Mingze Yang

START

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 66 USD al mese
crescita dal 2025 8%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
40.52 USD (4 109 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (40.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.58
Attività di trading:
8.32%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.50 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.87% (9.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +40.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 05:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.13 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
START
66USD al mese
8%
0
0
USD
541
USD
1
0%
9
100%
8%
n/a
4.50
USD
2%
1:500
