SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTC ETH XAU
Yulian Rusnadi

BTC ETH XAU

Yulian Rusnadi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
Exness-Real4
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
72 (81.81%)
Loss Trade:
16 (18.18%)
Best Trade:
10.23 USD
Worst Trade:
-10.98 USD
Profitto lordo:
153.80 USD (419 551 pips)
Perdita lorda:
-68.16 USD (166 910 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
91.22%
Massimo carico di deposito:
16.85%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
27 (30.68%)
Short Trade:
61 (69.32%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.94 USD (3)
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.94 USD (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (16.94 USD)
Per equità:
1.66% (9.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 14
ETHUSD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
BTCUSD 24
ETHUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 198K
ETHUSD 6.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.23 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.12 USD
Massima perdita consecutiva: -13.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
Exness-Real
8.95 × 21
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
OctaFX-Real10
332.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.13 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC ETH XAU
30USD al mese
17%
0
0
USD
506
USD
1
89%
88
81%
91%
2.25
0.97
USD
3%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.