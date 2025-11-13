- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
72 (81.81%)
Loss Trade:
16 (18.18%)
Best Trade:
10.23 USD
Worst Trade:
-10.98 USD
Profitto lordo:
153.80 USD (419 551 pips)
Perdita lorda:
-68.16 USD (166 910 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
91.22%
Massimo carico di deposito:
16.85%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
27 (30.68%)
Short Trade:
61 (69.32%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.94 USD (3)
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.94 USD (2.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.88% (16.94 USD)
Per equità:
1.66% (9.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|198K
|ETHUSD
|6.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.23 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.12 USD
Massima perdita consecutiva: -13.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
Exness-Real
|8.95 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
|
OctaFX-Real10
|332.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
1
89%
88
81%
91%
2.25
0.97
USD
USD
3%
1:400