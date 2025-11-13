- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
3.44 USD
Worst Trade:
-5.52 USD
Profitto lordo:
18.03 USD (18 002 pips)
Perdita lorda:
-13.23 USD (13 239 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.83%
Massimo carico di deposito:
10.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.71 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.71 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.71% (7.71 USD)
Per equità:
0.61% (1.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.44 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.99 USD
Massima perdita consecutiva: -7.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
1
0%
13
69%
43%
1.36
0.37
USD
USD
4%
1:200