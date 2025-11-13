SegnaliSezioni
Ridho Pradana

Ridho Shihab

Ridho Pradana
0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.40 USD (39 pips)
Perdita lorda:
-0.30 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
0.30 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (0.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ORB 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ORB 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ORB 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Best Trade: +0.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.13 06:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 06:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 04:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 04:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
