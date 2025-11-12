- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
10.87 USD
Worst Trade:
-2.03 USD
Profitto lordo:
30.97 USD (21 868 pips)
Perdita lorda:
-3.67 USD (3 679 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
10.13%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
9.35
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
8.44
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
3.87 USD
Perdita media:
-1.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.92 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.92 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (2.92 USD)
Per equità:
0.81% (23.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.87 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.48 USD
Massima perdita consecutiva: -2.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
