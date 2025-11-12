- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
49 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-7.38 USD (711 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-5.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
46 (93.88%)
Short Trade:
3 (6.12%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
49 (-7.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.38 USD (49)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.38 USD
Massimale:
7.38 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (7.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-635
|GBPUSD
|-76
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 49
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -7.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
