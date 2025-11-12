- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.18 USD (339 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (12.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.18 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
7 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|235
|NZDCAD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.16 × 43
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
