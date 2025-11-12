Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Il trading su questo conto mira a una crescita costante del capitale con rischio controllato.

Le operazioni possono essere a lungo termine, in base alla struttura ondulatoria del mercato.

La strategia si basa sulla Teoria delle Onde di Elliott e su un IA sviluppata internamente per analizzare le fasi del mercato e prevedere i movimenti dei prezzi.

L’obiettivo è una crescita stabile e continua, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle operazioni.

