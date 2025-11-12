SegnaliSezioni
Grupa Cornelia Nord

InvestPulse

Grupa Cornelia Nord
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
36 (80.00%)
Loss Trade:
9 (20.00%)
Best Trade:
1 313.50 USD
Worst Trade:
-255.60 USD
Profitto lordo:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Perdita lorda:
-402.42 USD (253 841 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (465.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 020.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
11.40
Long Trade:
36 (80.00%)
Short Trade:
9 (20.00%)
Fattore di profitto:
10.31
Profitto previsto:
83.28 USD
Profitto medio:
115.28 USD
Perdita media:
-44.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-328.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.80 USD (2)
Crescita mensile:
764.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.10 USD
Massimale:
328.80 USD (119.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.08% (185.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 9
XRPUSD 7
ETHUSD 6
Coffee_U5 4
Coffee_Z5 4
ADAUSD 3
XNGUSD 3
XAUUSD 3
XTIUSD 2
NZDUSD 2
Sugar_H6 1
AAPL.NAS 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 177
XRPUSD 2
ETHUSD 14
Coffee_U5 187
Coffee_Z5 2.7K
ADAUSD 5
XNGUSD 859
XAUUSD 9
XTIUSD -174
NZDUSD 5
Sugar_H6 -26
AAPL.NAS 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.1M
XRPUSD 25K
ETHUSD 145K
Coffee_U5 1.9K
Coffee_Z5 27K
ADAUSD 54K
XNGUSD 2.4K
XAUUSD 500
XTIUSD -405
NZDUSD 91
Sugar_H6 -25
AAPL.NAS 35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 313.50 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +465.56 USD
Massima perdita consecutiva: -328.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.17 × 48
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 6078
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
65 più
Il trading su questo conto mira a una crescita costante del capitale con rischio controllato.
Le operazioni possono essere a lungo termine, in base alla struttura ondulatoria del mercato.
La strategia si basa sulla Teoria delle Onde di Elliott e su un IA sviluppata internamente per analizzare le fasi del mercato e prevedere i movimenti dei prezzi.
L’obiettivo è una crescita stabile e continua, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle operazioni.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
