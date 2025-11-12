- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
36 (80.00%)
Loss Trade:
9 (20.00%)
Best Trade:
1 313.50 USD
Worst Trade:
-255.60 USD
Profitto lordo:
4 149.95 USD (2 623 099 pips)
Perdita lorda:
-402.42 USD (253 841 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (465.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 020.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
11.40
Long Trade:
36 (80.00%)
Short Trade:
9 (20.00%)
Fattore di profitto:
10.31
Profitto previsto:
83.28 USD
Profitto medio:
115.28 USD
Perdita media:
-44.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-328.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.80 USD (2)
Crescita mensile:
764.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.10 USD
Massimale:
328.80 USD (119.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.08% (185.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|6
|Coffee_U5
|4
|Coffee_Z5
|4
|ADAUSD
|3
|XNGUSD
|3
|XAUUSD
|3
|XTIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|Sugar_H6
|1
|AAPL.NAS
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|177
|XRPUSD
|2
|ETHUSD
|14
|Coffee_U5
|187
|Coffee_Z5
|2.7K
|ADAUSD
|5
|XNGUSD
|859
|XAUUSD
|9
|XTIUSD
|-174
|NZDUSD
|5
|Sugar_H6
|-26
|AAPL.NAS
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.1M
|XRPUSD
|25K
|ETHUSD
|145K
|Coffee_U5
|1.9K
|Coffee_Z5
|27K
|ADAUSD
|54K
|XNGUSD
|2.4K
|XAUUSD
|500
|XTIUSD
|-405
|NZDUSD
|91
|Sugar_H6
|-25
|AAPL.NAS
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 313.50 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +465.56 USD
Massima perdita consecutiva: -328.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.17 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 6078
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
Il trading su questo conto mira a una crescita costante del capitale con rischio controllato.
Le operazioni possono essere a lungo termine, in base alla struttura ondulatoria del mercato.
La strategia si basa sulla Teoria delle Onde di Elliott e su un IA sviluppata internamente per analizzare le fasi del mercato e prevedere i movimenti dei prezzi.
L’obiettivo è una crescita stabile e continua, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle operazioni.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
20
0%
45
80%
100%
10.31
83.28
USD
USD
6%
1:500