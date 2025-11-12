- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
244 (84.13%)
Loss Trade:
46 (15.86%)
Best Trade:
173.20 USD
Worst Trade:
-382.94 USD
Profitto lordo:
3 757.01 USD (14 037 pips)
Perdita lorda:
-3 130.09 USD (15 800 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (394.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
394.89 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.74%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
294
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
147 (50.69%)
Short Trade:
143 (49.31%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
15.40 USD
Perdita media:
-68.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-611.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-611.79 USD (5)
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.65 USD
Massimale:
811.13 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (806.17 USD)
Per equità:
0.42% (422.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|115
|WS30
|86
|XAUUSD
|52
|GDAXI
|37
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|274
|WS30
|84
|XAUUSD
|67
|GDAXI
|207
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|-968
|WS30
|156
|XAUUSD
|-1.4K
|GDAXI
|453
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.20 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +394.89 USD
Massima perdita consecutiva: -611.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.70 × 957
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.66 × 622
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
