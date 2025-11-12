SegnaliSezioni
Josselmo Quinino Bezerra

MultiBest

Josselmo Quinino Bezerra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
244 (84.13%)
Loss Trade:
46 (15.86%)
Best Trade:
173.20 USD
Worst Trade:
-382.94 USD
Profitto lordo:
3 757.01 USD (14 037 pips)
Perdita lorda:
-3 130.09 USD (15 800 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (394.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
394.89 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.74%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
294
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
147 (50.69%)
Short Trade:
143 (49.31%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
15.40 USD
Perdita media:
-68.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-611.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-611.79 USD (5)
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.65 USD
Massimale:
811.13 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (806.17 USD)
Per equità:
0.42% (422.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 115
WS30 86
XAUUSD 52
GDAXI 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 274
WS30 84
XAUUSD 67
GDAXI 207
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -968
WS30 156
XAUUSD -1.4K
GDAXI 453
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +173.20 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +394.89 USD
Massima perdita consecutiva: -611.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.70 × 957
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.66 × 622
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.12 20:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 19:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
