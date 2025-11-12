SegnaliSezioni
Timofei Bychkov

Aura Black Edition GOLD

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
26.48 UST
Worst Trade:
-15.93 UST
Profitto lordo:
59.74 UST (1 805 pips)
Perdita lorda:
-33.11 UST (2 978 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (38.62 UST)
Massimo profitto consecutivo:
38.62 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
3.33 UST
Profitto medio:
9.96 UST
Perdita media:
-16.56 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-15.93 UST)
Massima perdita consecutiva:
-15.93 UST (1)
Crescita mensile:
19.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.47 UST
Massimale:
16.47 UST (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.48 UST
Worst Trade: -16 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.62 UST
Massima perdita consecutiva: -15.93 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aura Black Edition GOLD
Non ci sono recensioni
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
