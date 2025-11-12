- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
26.48 UST
Worst Trade:
-15.93 UST
Profitto lordo:
59.74 UST (1 805 pips)
Perdita lorda:
-33.11 UST (2 978 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (38.62 UST)
Massimo profitto consecutivo:
38.62 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
3.33 UST
Profitto medio:
9.96 UST
Perdita media:
-16.56 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-15.93 UST)
Massima perdita consecutiva:
-15.93 UST (1)
Crescita mensile:
19.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.47 UST
Massimale:
16.47 UST (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Aura Black Edition GOLD
Non ci sono recensioni