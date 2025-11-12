SegnaliSezioni
Dumisani Daniel Mhlanga

Gold Hedge Master

Dumisani Daniel Mhlanga
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
70 (55.55%)
Loss Trade:
56 (44.44%)
Best Trade:
569.08 USD
Worst Trade:
-350.67 USD
Profitto lordo:
8 117.15 USD (4 087 063 pips)
Perdita lorda:
-7 542.82 USD (113 672 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (757.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
757.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
66 (52.38%)
Short Trade:
60 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
115.96 USD
Perdita media:
-134.69 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-541.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-729.50 USD (3)
Crescita mensile:
40.81%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
360.97 USD
Massimale:
1 217.02 USD (50.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.85% (1 217.02 USD)
Per equità:
1.76% (36.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +569.08 USD
Worst Trade: -351 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +757.10 USD
Massima perdita consecutiva: -541.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The used EA combines the power of hedging and precision entry logic to keep your account stable even in volatile markets. If price reverses, the system automatically hedges to neutralize risk and recover to break-even.
If the trend continues, it captures profit cleanly at your take-profit level — delivering consistent returns with controlled risk.

Best used at 1:500 leverage or more, 0.01 lot per 1000USD, tuned for Gold M15.

Non ci sono recensioni
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Hedge Master
30USD al mese
41%
0
0
USD
2.1K
USD
3
79%
126
55%
100%
1.07
4.56
USD
44%
1:500
