- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
1.22 USD (244 pips)
Perdita lorda:
-0.21 USD (26 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.19 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.81
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.81
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.31 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Crescita mensile:
1.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.21 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (0.21 USD)
Per equità:
1.10% (1.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|210
|GBPUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
Exness-Real17
|0.23 × 379
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 570
|
ThreeTrader-Live
|0.50 × 155
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 108
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Tickmill-Live10
|0.89 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|1.24 × 33
|
ICMarketsSC-Live33
|1.33 × 3
|
Exness-Real
|1.47 × 45
|
ICMarketsSC-Live08
|1.50 × 20
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
