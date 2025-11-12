- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
0.64 EUR
Worst Trade:
-0.32 EUR
Profitto lordo:
2.43 EUR (299 pips)
Perdita lorda:
-0.43 EUR (53 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.54 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
62.53%
Massimo carico di deposito:
26.13%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.06
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-0.14 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 EUR (2)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.33 EUR (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (0.33 EUR)
Per equità:
9.71% (2.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.64 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.33 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 25
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 590
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.78 × 18
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
EagleFX-Live
|3.80 × 5
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
Varchev-Real
|5.20 × 10
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
-Divergence Rsi EURUSD!
+
3 Expert advisor on EURUSD - GBPUSD ,strategy breakout!
-Use broker with low spread and low commission.
Stay good!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
8%
0
0
USD
USD
26
EUR
EUR
1
50%
10
70%
63%
5.65
0.20
EUR
EUR
10%
1:500