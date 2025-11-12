- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
4 (15.38%)
Loss Trade:
22 (84.62%)
Best Trade:
8.23 USD
Worst Trade:
-7.06 USD
Profitto lordo:
8.55 USD (853 pips)
Perdita lorda:
-57.52 USD (5 743 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.23 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
98.44%
Massimo carico di deposito:
204.87%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
5 (19.23%)
Short Trade:
21 (80.77%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-1.88 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-43.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.89 USD (14)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.03 USD
Massimale:
55.03 USD (100.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (55.03 USD)
Per equità:
17.40% (7.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-49
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.23 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +0.32 USD
Massima perdita consecutiva: -43.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
💥 Join Copy Trading Now!
No need to worry about reading charts or waiting for signals — just follow our strategy and let the system work for you!
✅ Managed by experienced traders
✅ Strategy based on candlestick analysis & multi-timeframe trends
✅ Consistent profits, measured risk
💬 “One click to start earning like a professional trader.”
⚠️ Remember: trading results are not guaranteed, always use funds you are prepared to risk.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-100%
0
0
USD
USD
6
USD
USD
1
0%
26
15%
98%
0.14
-1.88
USD
USD
100%
1:500