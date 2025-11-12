SegnaliSezioni
Eko Ahmad Nur Ridwan

SP

Eko Ahmad Nur Ridwan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
4 (15.38%)
Loss Trade:
22 (84.62%)
Best Trade:
8.23 USD
Worst Trade:
-7.06 USD
Profitto lordo:
8.55 USD (853 pips)
Perdita lorda:
-57.52 USD (5 743 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.23 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
98.44%
Massimo carico di deposito:
204.87%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
5 (19.23%)
Short Trade:
21 (80.77%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-1.88 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-43.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.89 USD (14)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.03 USD
Massimale:
55.03 USD (100.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (55.03 USD)
Per equità:
17.40% (7.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -49
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.23 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +0.32 USD
Massima perdita consecutiva: -43.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 18:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 17:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.12 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
