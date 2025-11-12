- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
97 (42.73%)
Loss Trade:
130 (57.27%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
13.10 USD (1 450 pips)
Perdita lorda:
-26.85 USD (2 383 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
20.54%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
130 (57.27%)
Short Trade:
97 (42.73%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.14 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.66 USD (10)
Crescita mensile:
-3.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.75 USD
Massimale:
13.75 USD (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (13.75 USD)
Per equità:
0.06% (0.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-927
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 132
|
ICMarketsSC-Live03
|0.46 × 35
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.60 × 42
|
RoboForex-ECN
|0.82 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.98 × 355
