Brian Lillard

Enjoy it while it lasts

Brian Lillard
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
97 (42.73%)
Loss Trade:
130 (57.27%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
-1.16 USD
Profitto lordo:
13.10 USD (1 450 pips)
Perdita lorda:
-26.85 USD (2 383 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
20.54%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
130 (57.27%)
Short Trade:
97 (42.73%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.14 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.66 USD (10)
Crescita mensile:
-3.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.75 USD
Massimale:
13.75 USD (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (13.75 USD)
Per equità:
0.06% (0.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -927
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

USGFX-Live2
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXGiants-Real4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 132
ICMarketsSC-Live03
0.46 × 35
HFMarketsSV-Live Server 5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.60 × 42
RoboForex-ECN
0.82 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.98 × 355
52 più
Non ci sono recensioni
2025.11.12 17:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.