- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
26 (50.98%)
Loss Trade:
25 (49.02%)
Best Trade:
101.49 USD
Worst Trade:
-14.40 USD
Profitto lordo:
352.63 USD (22 003 pips)
Perdita lorda:
-130.24 USD (10 494 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (121.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
39.73%
Massimo carico di deposito:
48.64%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
30 (58.82%)
Short Trade:
21 (41.18%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
4.36 USD
Profitto medio:
13.56 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-35.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.32 USD (7)
Crescita mensile:
222.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.21 USD
Massimale:
40.14 USD (26.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.63% (40.14 USD)
Per equità:
2.68% (7.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|US500
|15
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|187
|US500
|33
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.4K
|US500
|4K
|GBPUSD
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.49 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +121.34 USD
Massima perdita consecutiva: -35.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live
|0.89 × 762
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.03 × 1170
|
ICMarkets-Live07
|1.09 × 264
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1174
|
ICMarkets-Live12
|1.25 × 894
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
64 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
222%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
1
0%
51
50%
40%
2.70
4.36
USD
USD
27%
1:500