SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Luck for you
Yuchu Zhang

Luck for you

Yuchu Zhang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2025 222%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
26 (50.98%)
Loss Trade:
25 (49.02%)
Best Trade:
101.49 USD
Worst Trade:
-14.40 USD
Profitto lordo:
352.63 USD (22 003 pips)
Perdita lorda:
-130.24 USD (10 494 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (121.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
39.73%
Massimo carico di deposito:
48.64%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
30 (58.82%)
Short Trade:
21 (41.18%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
4.36 USD
Profitto medio:
13.56 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-35.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.32 USD (7)
Crescita mensile:
222.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.21 USD
Massimale:
40.14 USD (26.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.63% (40.14 USD)
Per equità:
2.68% (7.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 33
US500 15
GBPUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 187
US500 33
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.4K
US500 4K
GBPUSD 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.49 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +121.34 USD
Massima perdita consecutiva: -35.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live
0.89 × 762
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.03 × 1170
ICMarkets-Live07
1.09 × 264
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1174
ICMarkets-Live12
1.25 × 894
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
LQD1-Live01
1.45 × 453
64 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.12 17:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Luck for you
44USD al mese
222%
0
0
USD
173
USD
1
0%
51
50%
40%
2.70
4.36
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.