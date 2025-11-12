- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
30.39 EUR
Worst Trade:
-1.01 EUR
Profitto lordo:
37.22 EUR (19 630 pips)
Perdita lorda:
-2.77 EUR (3 207 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (36.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
36.85 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.79%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
14.35
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
13.44
Profitto previsto:
3.83 EUR
Profitto medio:
6.20 EUR
Perdita media:
-0.92 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.76 EUR (2)
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.40 EUR
Massimale:
2.40 EUR (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (2.40 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.39 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
534
EUR
EUR
1
66%
9
66%
100%
13.43
3.83
EUR
EUR
0%
1:500