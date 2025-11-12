- Crescita
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
6.44 USD
Worst Trade:
-4.83 USD
Profitto lordo:
25.62 USD (25 628 pips)
Perdita lorda:
-5.25 USD (4 835 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (16.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
4.88
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
5.12 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.83 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
4.97 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +6.44 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.84 USD
Massima perdita consecutiva: -4.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
