Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
⚡ The stability of NEXUS4 combined with extra trades during key market turning points for greater returns. 📈 Stop-loss, take-profit, and drawdown control are active from minute one.
📊 This manual strategy combines four crucial factors to position ourselves effectively — from trend direction to correlations, including the early-week strength.
⏱️ All positions are closed before the end of Thursday, ensuring a clean and disciplined trading cycle. 💹
🚀 This manual system is an advanced branch of NEXUS4, expanding through probability and possibility.