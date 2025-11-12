- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
54.31 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
316.51 USD (26 008 pips)
Perdita lorda:
-0.96 USD
Vincite massime consecutive:
13 (316.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.51 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.90%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1051.83
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
329.70
Profitto previsto:
24.35 USD
Profitto medio:
24.35 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
12.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
0.30 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.91% (23.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NASUSD
|4
|XAUUSD
|4
|D30EUR
|3
|SPXUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NASUSD
|75
|XAUUSD
|68
|D30EUR
|74
|SPXUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NASUSD
|5.4K
|XAUUSD
|6.8K
|D30EUR
|4K
|SPXUSD
|9.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +316.51 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
100%
13
100%
100%
329.69
24.35
USD
USD
1%
1:500