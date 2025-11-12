SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI FICTION 2
Le Viet Bang

AI FICTION 2

Le Viet Bang
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 36%
FortunePrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
441 (65.82%)
Loss Trade:
229 (34.18%)
Best Trade:
75.50 USD
Worst Trade:
-95.20 USD
Profitto lordo:
3 068.83 USD (137 808 pips)
Perdita lorda:
-2 347.22 USD (101 805 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (105.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
70.05%
Massimo carico di deposito:
6.11%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
247
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
373 (55.67%)
Short Trade:
297 (44.33%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
6.96 USD
Perdita media:
-10.25 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-667.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-667.32 USD (10)
Crescita mensile:
36.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
667.32 USD (19.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.69% (667.32 USD)
Per equità:
17.98% (609.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 666
BTCUSD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 707
BTCUSD 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P -13K
BTCUSD 49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.50 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +105.28 USD
Massima perdita consecutiva: -667.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.12 17:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 17:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI FICTION 2
40USD al mese
36%
0
0
USD
2.7K
USD
4
99%
670
65%
70%
1.30
1.08
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.