Jiabing Ou

Fluctuating cube

Jiabing Ou
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -97%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
9.80 USD
Worst Trade:
-9.63 USD
Profitto lordo:
9.92 USD (2 081 pips)
Perdita lorda:
-26.75 USD (13 132 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (9.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.92 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
87.21%
Massimo carico di deposito:
126.60%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.87 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-3.82 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.37 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.83 USD
Massimale:
22.37 USD (98.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.03% (22.37 USD)
Per equità:
76.80% (5.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 3
USOILm 3
US30m 2
XAUUSDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 3
USOILm -6
US30m -4
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm -147
USOILm -606
US30m -661
XAUUSDm -9.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.80 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.92 USD
Massima perdita consecutiva: -22.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

理念：伏击波动，复利增长！把市场脉搏，寻呼吸节奏，探情绪变化，取波段利润。
Philosophy: Ambush fluctuations, compound interest growth! Take the market pulse, find the rhythm of breathing, explore emotional changes, and take band profits.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.12 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
