Trade:
197
Profit Trade:
120 (60.91%)
Loss Trade:
77 (39.09%)
Best Trade:
271.32 USD
Worst Trade:
-153.00 USD
Profitto lordo:
5 030.49 USD (21 310 pips)
Perdita lorda:
-2 129.64 USD (13 516 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (178.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
1.50%
Massimo carico di deposito:
49.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
179
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
7.97
Long Trade:
103 (52.28%)
Short Trade:
94 (47.72%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
14.73 USD
Profitto medio:
41.92 USD
Perdita media:
-27.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-364.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-364.00 USD (6)
Crescita mensile:
64.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
364.00 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (364.00 USD)
Per equità:
19.19% (1 113.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +271.32 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +178.52 USD
Massima perdita consecutiva: -364.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
