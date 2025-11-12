SegnaliSezioni
Muslim

Mr lim

Muslim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-3.47 USD
Profitto lordo:
17.25 USD (1 769 pips)
Perdita lorda:
-8.13 USD (1 306 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.47 USD (1)
Crescita mensile:
8.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.47 USD
Massimale:
3.47 USD (3.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.53% (2.67 USD)
Per equità:
0.42% (0.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADCHFm 2
EURAUDm 1
CHFJPYm 1
GBPAUDm 1
AUDCHFm 1
EURNZDm 1
NZDJPYm 1
EURCHFm 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADCHFm 8
EURAUDm -3
CHFJPYm 5
GBPAUDm -2
AUDCHFm 0
EURNZDm -3
NZDJPYm 0
EURCHFm 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADCHFm 599
EURAUDm -531
CHFJPYm 818
GBPAUDm -304
AUDCHFm 39
EURNZDm -471
NZDJPYm 2
EURCHFm 311
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

continuous profit and to the moon
Non ci sono recensioni
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 13:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.12 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
