- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
31.96 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
42.50 EUR (5 047 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
5 (42.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
42.50 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
77.64%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.50 EUR
Profitto medio:
8.50 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
4.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.02% (0.15 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CL-OIL
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|CL-OIL
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|CL-OIL
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.96 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +42.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.50 × 4
Trading not a business,its a lifestyle!
Solid long term profit!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
945
EUR
EUR
1
0%
5
100%
78%
n/a
8.50
EUR
EUR
0%
1:500