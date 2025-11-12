SegnaliSezioni
Raivis Benefelds

Zeltracis

Raivis Benefelds
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
31.96 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
42.50 EUR (5 047 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
5 (42.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
42.50 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
77.64%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.50 EUR
Profitto medio:
8.50 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
4.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.02% (0.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
CL-OIL 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 48
CL-OIL 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
CL-OIL 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.96 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +42.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
3.50 × 4
Trading not a business,its a lifestyle!
Solid long term profit!
Non ci sono recensioni
2025.11.12 13:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.12 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
