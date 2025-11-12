- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
-0.30 USD
Profitto lordo:
7.85 USD (162 pips)
Perdita lorda:
-0.30 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (7.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.92
Attività di trading:
76.03%
Massimo carico di deposito:
28.03%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
25.17
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
26.17
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-0.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.30 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (0.30 USD)
Per equità:
14.31% (8.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
1
100%
7
85%
76%
26.16
1.08
USD
USD
14%
1:500