- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.85 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.85 EUR (850 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.85 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
48.27%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
0.85 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.02% (0.05 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|850
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.85 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
Double Eagle specializes in the DAX (DE40) both trading the London and New York session. Only 1 trade per session for risk management purposes.
1.25% risk per session with a max exposure of 2.5% a day
