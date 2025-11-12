SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Double Eagle
Mark Peter Bierling

Double Eagle

0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.85 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.85 EUR (850 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.85 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
48.27%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
0.85 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.02% (0.05 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 850
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.85 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Double Eagle specializes in the DAX (DE40) both trading the London and New York session. Only 1 trade per session for risk management purposes. 
1.25% risk per session with a max exposure of 2.5% a day 
Non ci sono recensioni
2025.11.12 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
