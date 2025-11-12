SegnaliSezioni
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

PangareFX Gold

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 4%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
25.84 EUR
Worst Trade:
-21.53 EUR
Profitto lordo:
25.84 EUR (2 995 pips)
Perdita lorda:
-21.65 EUR (2 490 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (25.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.10 EUR
Profitto medio:
25.84 EUR
Perdita media:
-21.65 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-21.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.53 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 EUR
Massimale:
21.61 EUR (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (21.61 EUR)
Per equità:
3.13% (3.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 505
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.84 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2025.11.12 11:30
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.12 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.