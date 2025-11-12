- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
25.84 EUR
Worst Trade:
-21.53 EUR
Profitto lordo:
25.84 EUR (2 995 pips)
Perdita lorda:
-21.65 EUR (2 490 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (25.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.10 EUR
Profitto medio:
25.84 EUR
Perdita media:
-21.65 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-21.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.53 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 EUR
Massimale:
21.61 EUR (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (21.61 EUR)
Per equità:
3.13% (3.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|505
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.84 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.53 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
4%
0
0
USD
USD
116
EUR
EUR
1
100%
2
50%
100%
1.19
2.10
EUR
EUR
16%
1:300