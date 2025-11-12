- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
45 (95.74%)
Loss Trade:
2 (4.26%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-12.42 USD
Profitto lordo:
108.81 USD (10 103 pips)
Perdita lorda:
-15.73 USD (1 253 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (54.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.17 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.43
Long Trade:
18 (38.30%)
Short Trade:
29 (61.70%)
Fattore di profitto:
6.92
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.42 USD (1)
Crescita mensile:
3.16%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.45 USD
Massimale:
12.53 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (12.53 USD)
Per equità:
2.89% (89.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|6
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDSGD
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|3
|XAUUSD
|42
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|4
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|3
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURNZD
|9
|AUDJPY
|1
|NZDCAD
|3
|USDSGD
|0
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|499
|XAUUSD
|4.4K
|AUDCAD
|524
|GBPUSD
|816
|NZDUSD
|437
|CADCHF
|100
|EURJPY
|193
|AUDUSD
|272
|GBPCHF
|211
|NZDCHF
|139
|EURGBP
|142
|EURNZD
|286
|AUDJPY
|131
|NZDCAD
|163
|USDSGD
|51
|EURUSD
|119
|USDCAD
|109
|GBPJPY
|307
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.17 USD
Massima perdita consecutiva: -12.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.20 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.48 × 120
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.85 × 34
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
RoboForex-ECN
|3.87 × 997
|
FusionMarkets-Live
|3.97 × 17531
|
Darwinex-Live
|4.56 × 684
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.86 × 1679
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.70 × 89
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
Valutrades-Live
|5.71 × 7
|
XM.COM-MT5
|5.98 × 439
My personal collection of EA's.
I have acquired these EA's over many years and have optimised them through 1000s of hours of rigorous testing.
I have spent over $10000 combined to set this account up.
If you have any questions about copying, feel free to message me
Please note - The list of EA's will NOT be shared. That is my personal knowledge.
