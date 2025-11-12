SegnaliSezioni
Michael John Malkinson

XNineTrading

Michael John Malkinson
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
45 (95.74%)
Loss Trade:
2 (4.26%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-12.42 USD
Profitto lordo:
108.81 USD (10 103 pips)
Perdita lorda:
-15.73 USD (1 253 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (54.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.17 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.43
Long Trade:
18 (38.30%)
Short Trade:
29 (61.70%)
Fattore di profitto:
6.92
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.42 USD (1)
Crescita mensile:
3.16%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.45 USD
Massimale:
12.53 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (12.53 USD)
Per equità:
2.89% (89.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 6
XAUUSD 6
AUDCAD 5
GBPUSD 4
NZDUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 3
AUDUSD 3
GBPCHF 2
NZDCHF 2
EURGBP 2
EURNZD 1
AUDJPY 1
NZDCAD 1
USDSGD 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 3
XAUUSD 42
AUDCAD 7
GBPUSD 10
NZDUSD 4
CADCHF 1
EURJPY 1
AUDUSD 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
EURGBP 2
EURNZD 9
AUDJPY 1
NZDCAD 3
USDSGD 0
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 499
XAUUSD 4.4K
AUDCAD 524
GBPUSD 816
NZDUSD 437
CADCHF 100
EURJPY 193
AUDUSD 272
GBPCHF 211
NZDCHF 139
EURGBP 142
EURNZD 286
AUDJPY 131
NZDCAD 163
USDSGD 51
EURUSD 119
USDCAD 109
GBPJPY 307
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.17 USD
Massima perdita consecutiva: -12.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real8
1.20 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.48 × 120
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.85 × 34
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
RoboForex-ECN
3.87 × 997
FusionMarkets-Live
3.97 × 17531
Darwinex-Live
4.56 × 684
ValutradesSeychelles-Live
4.67 × 6
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
4.86 × 1679
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.70 × 89
Axiory-Live
5.70 × 27
Valutrades-Live
5.71 × 7
XM.COM-MT5
5.98 × 439
75 più
My personal collection of EA's. 

I have acquired these EA's over many years and have optimised them through 1000s of hours of rigorous testing.

I have spent over $10000 combined to set this account up.

If you have any questions about copying, feel free to message me


Please note - The list of EA's will NOT be shared. That is my personal knowledge.

Non ci sono recensioni
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
