Trade:
26
Profit Trade:
23 (88.46%)
Loss Trade:
3 (11.54%)
Best Trade:
1 034.03 EUR
Worst Trade:
-145.80 EUR
Profitto lordo:
6 143.48 EUR (111 327 pips)
Perdita lorda:
-399.57 EUR (15 536 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (6 143.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 143.48 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.59
Long Trade:
17 (65.38%)
Short Trade:
9 (34.62%)
Fattore di profitto:
15.38
Profitto previsto:
220.92 EUR
Profitto medio:
267.11 EUR
Perdita media:
-133.19 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-393.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-393.15 EUR (3)
Crescita mensile:
742.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
393.59 EUR
Massimale:
393.59 EUR (39.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.36% (393.59 EUR)
Per equità:
9.51% (641.32 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 034.03 EUR
Worst Trade: -146 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 143.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -393.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|5.72 × 50
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|7.29 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
Exness-MT5Real6
|11.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.89 × 150
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|28.41 × 143
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Hardcore
