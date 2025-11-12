SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Halion LIVE 1
Maciej Jozef Wujciow

Halion LIVE 1

Maciej Jozef Wujciow
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 48%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
23 (88.46%)
Loss Trade:
3 (11.54%)
Best Trade:
1 034.03 EUR
Worst Trade:
-145.80 EUR
Profitto lordo:
6 143.48 EUR (111 327 pips)
Perdita lorda:
-399.57 EUR (15 536 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (6 143.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 143.48 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.63%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.59
Long Trade:
17 (65.38%)
Short Trade:
9 (34.62%)
Fattore di profitto:
15.38
Profitto previsto:
220.92 EUR
Profitto medio:
267.11 EUR
Perdita media:
-133.19 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-393.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-393.15 EUR (3)
Crescita mensile:
742.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
393.59 EUR
Massimale:
393.59 EUR (39.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.36% (393.59 EUR)
Per equità:
9.51% (641.32 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 034.03 EUR
Worst Trade: -146 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6 143.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -393.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
4.17 × 6
FusionMarkets-Live
5.72 × 50
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
VantageInternational-Live 13
7.29 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
Exness-MT5Real6
11.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
13.89 × 150
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
28.41 × 143
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

EA Logic: Aggressive

Risk Level: Hardcore

Non ci sono recensioni
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Halion LIVE 1
250USD al mese
48%
0
0
USD
6.7K
EUR
7
100%
26
88%
100%
15.37
220.92
EUR
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.