- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
7.47 USD
Worst Trade:
-5.89 USD
Profitto lordo:
11.03 USD (1 128 pips)
Perdita lorda:
-5.89 USD (581 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
47.41%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-5.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.89 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.89 USD
Massimale:
5.89 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.62% (16.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|547
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.47 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.03 USD
Massima perdita consecutiva: -5.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
5
80%
47%
1.87
1.03
USD
USD
2%
1:500